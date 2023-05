Emiciclo, la nota. Verrecchia:soddisfazione per emendamento tribunali

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Fratelli d’Italia parla sempre con i fatti e porta a casa un altro importante risultato per l’Abruzzo e per i suoi Tribunali, con l’approvazione di un emendamento che va in soccorso delle attuali piante organiche sottodimensionate – Una tematica particolarmente attenzionata e rispetto alla quale i nostri parlamentari stanno lavorando con determinazione – Mi compiaccio per il lavoro svolto che dimostra, ancora una volta, capacità politica e parlamentare nell’affrontare e risolvere le problematiche e le istanze che provengono dai territori”. È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

