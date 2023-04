Emiciclo. Naiadi, Blasioli e Paolucci: dubbi su affidamento

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Per misurare la solerzia e il grado di attendibilità della Giunta Marsilio basta soffermarsi sul perdurante stallo in relazione all’impianto natatorio della Naiadi di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Dopo aver disatteso gli impegni assunti a gennaio con i sindacati dei lavoratori e con il PD, si è ancora in attesa di un atto di indirizzo che accantoni ufficialmente l’ipotesi del project financing dando il via libera all’espletamento di una gara per l’affidamento della struttura – si legge sul sito web ufficiale. A partire dal 2022 le Naiadi sono gestite, ricordiamo, da un raggruppamento temporaneo di società composto dalla capofila Pretuziana Ssd a R.L., unitamente a Asd Rari Nantes e Asd Effegiquadro – riporta testualmente l’articolo online. Il termine dell’affidamento, già prorogato di un anno, è prossimo e scade ad agosto 2023. Eppure ad oggi, dopo aver impiegato quasi due anni per vagliare la seconda proposta di project financing pervenuta, finendo per determinare il disinteresse dei proponenti, non c’è ancora traccia della delibera di giunta necessaria a predisporre gli atti per il nuovo bando di gara – viene evidenziato sul sito web. Siamo giunti ormai al 18 aprile e continuiamo a nutrire seri dubbi sulla possibilità di riuscire a completare la procedura e reperire un gestore da qui al 31 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Una condizione di incertezza e provvisorietà che rischia di ripercuotersi anche sull’attrattività dell’impianto, tenuto conto che l’attuale gestione terminerà tra l’altro in un periodo coincidente con la ripresa delle attività e l’inizio della stagione sportiva, e dunque cruciale per la sottoscrizione degli abbonamenti annuali- Per questo motivo oggi ho richiesto al Presidente della Commissione V, competente anche per lo sport, di disporre l’audizione dell’assessore, del dirigente del servizio e del direttore di Aric preposto alla predisposizione del bando, al fine di verificare quale sia il problema e soprattutto conoscere come si intende strutturare la nuova gara per l’affidamento: i tempi, i costi, la gestione, la salvaguardia del personale – Ho richiesto altresì l’audizione degli attuali soggetti gestori per avere piena contezza delle criticità strutturali”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri Antonio Blasioli e Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

