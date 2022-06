Emiciclo. Quinta Commissione, i progetti di legge approvati

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La V Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” ha espresso, questa mattina, parere favorevole al progetto di legge che finanzia gli eventi celebrativi che saranno realizzati per il centenario della nascita del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”. Il primo atto di costituzione del Parco risale al settembre 1922 e la formalizzazione avviene nel gennaio 1923. Le iniziative, previste tra il settembre 2022 e il maggio 2023, sono organizzate in coordinamento con le Regioni Lazio e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto stanzia 50mila euro per ogni annualità. Una ulteriore proposta normativa, approvata dalla Commissione, dettaglia le regole per l’assistenza che i Comuni forniscono ai cittadini ciechi e sordomuti – I due progetti legge saranno ora messi in calendario per l’approvazione in una prossima seduta del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante la seduta commissariale, infine, il Garante dei detenuti, Gianmarco Cifaldi, ha relazionato sull’attività del suo ufficio nell’anno 2021. (red)

