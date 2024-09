Eventi, Giornate Europee del Patrimonio a Pescara

Eventi in Abruzzo, ultimissima dal sito web istituzionale di Abruzzo Turismo:In occasione delle ๐†๐„๐ ๐†๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ž ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐๐š๐ญ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐จ, Lโ€™Archivio di Stato di Pescara, in collaborazione con il Ddโ€™A โ€“ Dipartimento di Architettura Pescara, organizza una mostra dal titolo โ€œ๐ผ๐‘™ ๐น๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐บ๐‘’๐‘›๐‘–๐‘œ ๐ถ๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ƒ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž: ๐‘–๐‘š๐‘š๐‘Ž๐‘”๐‘–๐‘›๐‘– ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘–๐‘ก๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘–๐‘› ๐‘’๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘ข๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’โ€. Sabato 28 settembre ore 9:00 Archivio di Stato di Pescara, Via C. De Titta 1 ๐˜œ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ข ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข, ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข. ๐˜“๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ง๐˜ช๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช, ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ช, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ขฬ€, ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข, ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜ด๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ, ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ข. La mostra sarร visitabile fino al 4 ottobre dalle 9 alle 13. Il pomeriggio su prenotazione al numero 0854549724 La giornata di studi proseguirร presso la Sala Tosti dellโ€™ Aurum Pescara โ€“ La fabbrica delle idee ย per la discussione e la presentazione degli esiti della ricerca come da programma allegato ย

