Hi-Tech elettronica: Quaresimale convoca tavolo con sindacati

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 22 nov. – Convocato per giovedì 25 novembre alle ore 10:30 presso la sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara il tavolo regionale per la vertenza occupazionale della società Hi-Tech elettronica dell’Aquila, azienda che conta poco di 40 addetti e opera nel campo dell’aerospazio – riporta testualmente l’articolo online. L’azienda tre mesi fa ha dichiarato l’esubero di personale procedendo al licenziamento di 10 lavoratori, di cui 6 amministrativi e 4 tecnici specializzati – precisa il comunicato. Alla riunione del tavolo regionale l’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, ha provveduto ad invitare i rappresentanti sindacali dei lavoratori, “con i quali – specifica l’assessore- voglio fare il punto sullo stato della vertenza”. Ma il tavolo regionale, aggiunge Quaresimale, “è stato convocato anche per verificare se esistono margini per interventi specifici nel campo dell’aerospazio in modo da far crescere il settore in Abruzzo e tutelare i livelli occupazionali – Proprio per questo motivo ho chiesto al collega della Giunta regionale responsabile dello Sviluppo economico, Daniele D’Amario, di partecipare all’incontro”. A chiedere espressamente un tavolo istituzionale sulla vertenza Hi-Tech elettronica erano stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e i rappresentanti sindacali dei lavoratori – precisa il comunicato. IAV 211122

