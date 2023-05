Holter pressori S.Pio,interrogazione di Smargiassi

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – “La carenza di holter pressori nel presidio ospedaliero San Pio continua recando numerosi danni ai cittadini – precisa il comunicato. Eppure più volte ho segnalato la vicenda ai vertici della Asl02 e all’assessorato regionale affinché fosse posto rimedio a tale grave stato di cose, ma nulla è stato fatto – recita il testo pubblicato online. Per questo motivo ho deciso di depositare una interpellanza che faccia chiarezza, ma soprattutto dia risposte concrete ai cittadini” a dichiararlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, che continua “Gli holter pressori in molti casi servono a monitorare la situazione di pazienti affetti da gravi e disparate patologie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Costringere un paziente a sostenere periodicamente il costo per l’affitto, da struttura privata, di un holter pressorio, che si aggira intorno ai 45€ a prestazione, è francamente inaccettabile – L’Assessore Veri e questa maggioranza di Centrodestra hanno il dovere di intervenire celermente affinché ai cittadini siano offerte soluzioni funzionali per un servizio essenziale“ conclude – (com/red)

Fonte: emiciclonews.it