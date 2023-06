“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile al Convegno “Parchi e comunità in rete” di Pescasseroli

- Advertisement -

L’Aquila, 8 giu. – La Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza “Io non rischio” torna in piazza in occasione del convegno “Parchi e comunità in rete – Modelli di sostenibilità per lo sviluppo del paese” organizzato dal Coordinamento ANCI per le Aree Naturali Protette in collaborazione con il Parco Nazionale d’ Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa rappresenta un importante incontro con le comunità dei comuni delle aree interne per parlare di buone pratiche di protezione civile – La campagna, che nel 2023 vede l’ingresso del rischio incendi boschivi, tema di particolare rilevanza per l’iniziativa, parlerà inoltre di rischio terremoto e rischio alluvione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sempre di più, l’obiettivo è far vivere la campagna “Io non rischio” tutto l’anno, per diffondere la

cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, anche all’interno del circuito dei parchi e delle riserve naturali – precisa il comunicato. Un’importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi presenti sul nostro territorio e sui comportamenti utili da adottare per

proteggere sé stessi e l’ambiente in cui si vive –

“Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione

Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio – protezionecivile – si apprende dalla nota stampa. it e sui canali social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) con l’hasthag #iononrischio2023 è possibile consultare materiali informativi e trovare informazioni utili.

Per informazioni sulla piazza: iononrischio@regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it. CG/PC/230608

