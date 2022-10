“Io non rischio”: il 15 e 16 ottobre si svolgerà in Abruzzo la campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila, 12 ottobre 2022 – Diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civil une accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Questi gli obiettivi di “Io non rischio”, la Campagna di comunicazione nazionale promossa dal Dipartimento Nazionale di PC. che torna sabato 15 e domenica 16 ottobre in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una due giorni che vedrà l’impegno dei volontari abruzzesi al fianco delle Istituzioni e del mondo della ricerca scientifica, nei punti informativi “Io non rischio”, per sensibilizzare i cittadini sul sui rischi naturali – precisa la nota online. Fondamentale il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive – A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Sul sito www.iononrischio – it è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma – si apprende dal portale web ufficiale.

NB: in allegato si riporta la tabella contenente data, località e natura del rischio simulato – aggiunge testualmente l'articolo online. GIZZI/PC/221012/elaborazione grafica Roberto Chiarizia

