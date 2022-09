Jazz italiano per le terre del sisma 2022: la dichiarazione del sindaco Biondi e programma dell’evento

- Advertisement -

“Il Jazz italiano per le terre del sisma ? il coronamento di una stagione estiva straordinaria per la nostra citt? cornice prediletta di un evento che ? diventato nel corso degli anni un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di musica jazz. Siamo riusciti a dare continuit? alla manifestazione grazie al generoso contributo di Siae e all’investimento di risorse comunali stanziate stabilmente con lo scopo di promuovere sul territorio valori, conoscenze e competenze nuovi, favorendo la massima fruizione dell’evento, con l’auspicio di contribuire allo sviluppo e al riscatto di una comunit? in piena rinascita – viene evidenziato sul sito web. ? motivo di grande orgoglio l’istituzione all’Aquila della prima orchestra giovanile di jazz che rappresenta un modello a livello nazionale e una importante opportunit? di crescita e formazione per i giovani musicisti della nostra citt?” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma de Il Jazz italiano per le terre del sisma edizione 2022.

