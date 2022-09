Jazz italiano per le terre del sisma: domenica 4 settembre un mercatino in centro

- Advertisement -

Comune di L'Aquila

Domenica prossima, 4 settembre, dalle 8:00 alle 24:00, ? prevista un’esposizione di vinili e cd a tema jazz, nonch? di artigianato locale, su corso Vittorio Emanuele II.

La giunta comunale dell’Aquila ha dato il via libera all’iniziativa, proposta da FIVA CONFCOMMERCIO, per lo svolgimento del mercatino in occasione della manifestazione “Jazz italiano per le terre del sisma 2022”, al fine di rivitalizzare il centro storico per valorizzare l’offerta commerciale e turistica della citt? dell’Aquila –

