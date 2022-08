“La donna coperta di gioielli”, da Oscar Wilde domani a Villa Frigerj

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 26 agosto 2022 – Il 27 agosto 2022 alle ore 21.00, a Villa Frigerj a Chieti (area antistante il Museo), la compagnia “Labirinti Teatro” porterà in scena lo spettacolo “La donna coperta di gioielli” di Oscar Wilde, con la regia di Riccardo Iezzi e il patrocinio del Comune – Oggi la conferenza stampa con Francesca De Liberato, Riccardo Iezzi, Mariagiusy Matullo, Maria Cristina Stumpo, Gabriella Vitullo, Mariella Artizzu, Chiara Padula (di Radio Teate On Air), Frank William Marinelli (vicepresidente del Giardino delle pubbliche letture), il consigliere comunale Paride Paci – L’evento, realizzato in collaborazione con Radio Teate ON AIR, rientra nel cartellone “Estate Teatina 2022” del Comune di Chieti ed è inserito nella rassegna “Il Giardino delle Pubbliche Letture – recita la nota online sul portale web ufficiale. .. e non solo”, progetto culturale ideato nel 2016 dal Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Partendo dal dramma incompiuto di Oscar Wilde “La Sainte Courtisane o La donna coperta di gioielli” scritto nel 1893, lo spettacolo ripercorre la storia della principessa Salomè, in un vortice di immagini e suoni archetipici, sacri, conturbanti: viene rievocata la tragica notte nella quale l’affascinante Salomè, come ricompensa per aver deliziato con la propria danza il tetrarca di Galilea Erode, suo patrigno, chiede che le venga consegnata la testa del profeta Jokanaan, per il quale ella nutre una folle attrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questo particolare riadattamento della vicenda biblica – spiega il regista Riccardo Iezzi – promette al pubblico di offrire un rito magico, antico, primordiale, pagano, una vera e propria sinfonia di i sguardi che, come frecce, tracciano profondità e altezze, vicinanze e lontananze – Infatti, la partitura scenica è intenzionalmente strutturata come una “sinfonia”, in piena simbiosi con quanto teorizzato da Wilde riguardo alla necessità della prosa di tornare alla voce e alla musica: vorremmo far presa sempre meno sull’occhio e sempre più sull’orecchio, che è, in realtà, dal punto di vista dell’arte pura, il senso che essa dovrebbe cercare di compiacere”. “Labirinti Teatro” nasce a Chieti come compagnia teatrale impegnata nella ricerca artistica, in particolare in quella teatrale e multimediale – si apprende dalla nota stampa. Attraverso l’allestimento di oggetti-performance che propongono la commistione di materiali e influenze differenti provenienti dal teatro, dalla musica, dalle arti visive, dal cinema, dalla letteratura, i lavori di “Labirinti Teatro” intendono instaurare con il pubblico un linguaggio comune, fatto di immagini e suggestioni – precisa la nota online. Un linguaggio inedito, a tratti provocatorio e irriverente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo spettacolo vede in scena Francesca De Liberato, Riccardo Iezzi, Mariagiusy Matullo, Paride Paci, Benedetta Trivelli e Chiara Zappacosta – Assistente alla regia Francesca Di Salvatore – L’ingresso prevede un contributo di 7 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Per informazioni e prenotazioni: 346-2450926 oppure labirintiteatro@gmail.com.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it