“La Notte Internazionale dell’Osservazione  della Luna” illumina il Cielo di Teramo

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

“La Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna”: una serata dedicata al firmamento e all’osservazione del cielo; si tratta di un appuntamento di divulgazione scientifica per scoprire le curiosità del nostro satellite e diffondere e consolidare la cultura dell’osservazione astronomica – si apprende dal portale web ufficiale. Organizzato dall’associazione Italia Nostra Onlus, sezione di Teramo, in collaborazione con l’INAF Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, col patrocinio del Comune di Teramo e la partecipazione del Liceo Artistico di Castelli, l’evento si terrà il 21 Ottobre prossimo, dalle ore 19:00 alle 22:00, presso la suggestiva cornice della Piazzetta del Sole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie a immagini e racconti legati all’astronomia, la serata offrirà ad appassionati di astronomia e non, l’occasione di conoscere meglio la Luna, il corpo celeste più vicino alla nostra Terra – si legge sul sito web ufficiale. Grazie ai telescopi e con la guida degli astronomi dell’INAF, i partecipanti saranno guidati nell’osservazione della Luna esplorandone in dettaglio crateri, rilievi e pianure – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa include anche un incontro divulgativo dal titolo “Tu, Luna nel ciel…”sempre a cura dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, nel corso del quale la Luna sarà raccontata attraverso i dati scientifici, le sue relazioni con la Terra ed alcuni aneddoti che riguardano la storia dell’Osservatorio teramano – Durante la serata, saranno inoltre proiettate le immagini live della Luna provenienti da altri Paesi – Quello del 21 ottobre è, infatti, un appuntamento internazionale dal titolo “International Observe the Moon Night”, ideato e promosso ogni anno dalla NASA per incoraggiare l’osservazione, l’apprezzamento e la comprensione della Luna a livello mondiale – L’evento di Teramo rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica, il primo di una serie di appuntamenti che nei prossimi mesi l’associazione Italia Nostra Onlus – sezione di Teramo organizzerà in collaborazione con l’INAF Abruzzo, sul tema della Luna – si legge sul sito web ufficiale. La partecipazione alla serata sarà libera e gratuita – viene evidenziato sul sito web. In caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano l’uso dei telescopi, l’evento si sposterà all’interno del Museo del Gatto con la proiezione delle immagini live e con l’incontro divulgativo –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it