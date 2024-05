L’Aquila, A scuola di Perdonanza , gli studenti “invadono” Palazzo Margherita

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Centocinquanta bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Aquila e del comprensorio hanno gremito la sala conferenze del Municipio di Palazzo Margherita in occasione dell’evento conclusivo della prima edizione del progetto “A scuola di Perdonanza”.Il progetto ? stato voluto dal Comitato Perdonanza 729esima edizione in collaborazione con il Comune dell’Aquila e l’Ufficio Scolastico Regionale per diffondere alle nuove generazioni la cultura del “primo Giubileo della storia” nonch? la conoscenza della figura di Papa Celestino V.Nel corso dell’evento, il sindaco del capoluogo abruzzese e presidente del Comitato, Pierluigi Biondi, ha salutato ragazzi e docenti – A presentare il progetto Alberto Orsini, che l’ha coordinato per conto del Comitato – riporta testualmente l’articolo online. L’ufficio scolastico regionale ? stato rappresentato da Ada D’Alessandro – Era presente anche il vicesindaco, Raffaele Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si aggiunge il punto di vista dei pi? giovani al racconto della Perdonanza e alla rappresentazione del personaggio straordinario e attualissimo che ? Celestino V, riletto con gli occhi della modernit? e della freschezza che solo le giovani generazioni sanno esprimere – ha dichiarato il primo cittadino -. Questo progetto ha costituito un modo per avvicinare i nostri ragazzi al nostro annuale giubileo e, di fatto, alla storia plurisecolare di questa citt?”.“A scuola di Perdonanza” ha coinvolto circa 500 ragazzi di oltre dieci istituti scolastici comprensivi, statali e paritari, del territorio comunale aquilano – Ma la richiesta di partecipazione ? andata oltre l’intenzione iniziale degli organizzatori, che hanno volentieri accettato che si allargasse al territorio, includendo a richiesta scuole di Roccaraso, Capestrano e Scoppito – riporta testualmente l’articolo online. I partecipanti hanno lavorato su tre differenti modalit? espressive: un pannello 70×100 centimetri, contenente un’illustrazione con argomento “La Perdonanza”; un filmato a tema “Ricordi della visita di Papa Francesco a L’Aquila”; uno o pi? manufatti relativi a “Il mondo di Celestino V”.I pannelli sono stati esposti nella pinacoteca di Palazzo Margherita e, al termine dell’evento, i partecipanti hanno avuto modo di visitarla e riconoscere i loro lavori – aggiunge la nota pubblicata. I video sono stati montati in un prodotto di 15 minuti circa che verr? rappresentato anche a fine agosto, durante i giorni della Perdonanza – Il sindaco Biondi ha annunciato che ? intenzione dell’amministrazione e del Comitato far sfilare una delegazione di studenti e docenti che hanno preso parte al progetto nel Corteo della Bolla della prossima edizione, la 730esima – Prima di lasciare la casa municipale, i bambini sono stati omaggiati dal sindaco con un cappellino a ricordo della loro partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

