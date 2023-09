L’Aquila, AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Parte luned? 2 ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023, che dal 2018 ? diventato annuale e non pi? decennale, e che coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Secondo le stime dell’ISTAT quest’anno il numero di famiglie campione nel territorio aquilano, chiamate a rispondere al questionario predisposto dall’Istituto, ? pari 1.892.

L’Indagine prevede l’invio, da parte di Istat, di una lettera alle famiglie interessate, contenente nome utente e password. In questo caso il cittadino potr? compilare autonomamente online il questionario oppure avvalersi degli uffici comunali recandosi presso il CCR in via Roma 207/A.

L’Ufficio CCR sar? operativo dal 2 ottobre al 22 dicembre 2023; nel mese di ottobre l’apertura dell’ufficio per il rilascio delle interviste sar? garantita il luned? di ogni settimana dalle ore 15:30 alle ore 17:30. Nei mesi di novembre e dicembre l’apertura del CCR osserver? i seguenti orari: luned? e gioved? dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Per prenotazioni e informazioni, ? possibile contattare gli uffici di competenza dalle ore 9:00 alle ore 12 dal luned? al venerd?.

Si raccomanda la prenotazione in modo da evitare file e stazionamenti negli spazi comuni.

Dal 7 novembre e fino al 22 dicembre le famiglie non rispondenti saranno contattate dai rilevatori sul campo e dal personale di back office per portare a termine i questionari.

Sul campo opereranno 15 rilevatori incaricati dal Comune dell’Aquila, dotati di appositi cartellini identificativi, che si recheranno porta a porta presso le famiglie indicate dall’Istat per effettuare le interviste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

