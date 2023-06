L’Aquila, Alluvione E.Romagna: sovrapprezzo francobollo Perdonanza devoluto a popolazioni alluvionate, Biondi “Condividiamo e sosteniamo iniziativa per una terra generosa”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Come amministrazione condividiamo e sosteniamo l’iniziativa annunciata dal sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy Fausta Bergamotto di devolvere alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna una parte delle somme ricavate dal sovrapprezzo del francobollo che verr? emesso in occasione della Perdonanza Celestiniana”.

Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, commenta l’annuncio formulato dall’esponente di governo, che detiene anche la delega alla Filatelia – si apprende dal portale web ufficiale.

“Un’azione simbolica, perch? lega la solidariet? alla tradizione pi? antica e sentita della citt? dell’Aquila, e al tempo stesso molto concreta, che si aggiunge a quelle gi? intraprese dall’esecutivo nazionale per sostenere una terra generosa, come gli aquilani e gli abruzzesi hanno constatato dopo il terremoto del 2009, e che adesso ha bisogno di uno sforzo dell’intera comunit? nazionale per superare le pesanti conseguenze, economiche e sociali, generate da una calamit? naturale senza precedenti”.

