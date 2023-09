L’Aquila, Ambiente: Giunta approva Piano comunale di classificazione acustica. Taranta: “Importante passo in avanti per dotare la città dell’Aquila di uno strumento atteso 30 anni”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Su proposta dell’assessore con delega alla Transizione ecologica, Fabrizio Taranta, la giunta comunale ha adottato la proposta di Piano comunale per la classificazione acustica, strumento tecnico per la pianificazione territoriale e frutto di un approfondito lavoro, che, partendo dall’elaborazione di un quadro conoscitivo e dall’effettuazione di una serie di rilevazioni fonometriche del territorio, ha permesso di suddividere il territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualit? da perseguire secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale –

“Per la prima volta in quasi trent’anni il Comune dell’Aquila si dota di un Piano di Classificazione acustica – dichiara l’assessore Taranta – uno strumento importantissimo di programmazione strettamente collegato al prossimo Piano Regolatore e soprattutto un piano mirato alla tutela della salute dei nostri cittadini – precisa il comunicato. All’interno del Piano che, in base alle rilevazioni fonometriche, ha suddiviso il territorio comunale in classi acustiche omogenee ? presente anche il Regolamento Acustico che andr? a disciplinare tutte quelle attivit? che comportano l’emissione di rumore: dai cantieri, alle attivit? sonore permanenti e temporanee comprese le attivit? esercitate a supporto dell’attivit? principale come, ad esempio, piano bar e serate danzanti – aggiunge la nota pubblicata. Un insieme di regole teso a ristabilire gli equilibri tra coloro che a vario titolo vivono la citt?”.

“Ringrazio, infine – conclude l’assessore – tutti i consiglieri di maggioranza che hanno dato un importante contributo alla redazione di questo documento – riporta testualmente l’articolo online. Apriremo adesso un’importante fase di ascolto e condivisione con tutti i soggetti interessati.”

Come riportato nell’atto approvato dall’esecutivo comunale con il Piano di classificazione acustica “l’Amministrazione disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio, in funzione della pianificazione della attivit? produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e di tutte le specificit? socioeconomiche del territorio” e che “la zonizzazione ? quindi un atto tecnico-politico di governo del territorio, nel quale sono valorizzati gli aspetti di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico e ? garantita l’adeguatezza del clima acustico del territorio alle attivit? esistenti e previste in ciascuna parte di esso”.

Pertanto, l’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilit? con le previsioni del piano di classificazione acustica – viene evidenziato sul sito web.

A seguito dell’adozione il Piano ed i relativi documenti tecnici saranno pubblicati per sessanta giorni sull’Albo pretorio del sito del Comune per le osservazioni da parte dei portatori d’interesse e sar? trasmesso a Regione, Provincia e Comuni limitrofi – aggiunge la nota pubblicata. Al termine delle procedure di evidenza pubblica dell’atto questo sar? trasmesso al Consiglio comunale per la sua approvazione e adozione da parte del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it