L’Aquila, Anci: Biondi, “Rivedere politica coesione per avere reale sostenibilità delle città”

“Affinch? le nostre citt?, e quindi il complesso del sistema Italia, acquisiscano reali criteri di sostenibilit? ? necessario rivedere profondamente la politica di coesione nazionale, soprattutto alla luce di quanto accaduto in questi anni di pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Rischiano, infatti, di rimanere fini a se stessi gli interventi che verranno realizzati nelle aree interne e nelle realt? mediane del Paese – compresi quelli che andremo ad attuare impiegando le risorse del Pnrr o del Fondo complementare – se a queste non venisse assegnato un ruolo ben definito nell’ambito di una prospettica strategia di sviluppo della Nazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E, in tal senso, l’Anci pu? avere un ruolo decisivo: di spunto, stimolo e di confronto con il Legislatore”.

? il messaggio lanciato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della tavola rotonda sul tema “I Comuni per un’Italia sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Mobilit?, ambiente, turismo” nell’ambito della XXXIX assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni Italiani che si chiude oggi a Bergamo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“La ricucitura delle distanze esistenti tra le aree metropolitane e i centri pi? piccoli attraverso una funzione di ‘cerniera’ ? per le citt? medie non solo una ipotesi di studio ma una necessit? che si pu? concretizzare attraverso la determinazione di funzioni e attribuzioni per le comunit?. – ha sottolineato il sindaco – In tal senso L’Aquila ? un modello, in cui temi come mobilit?, ambiente e turismo, ma anche le battaglie per il miglioramento e l’efficientamento dei servizi, hanno una valenza nell’ottica di valorizzazione e sviluppo della citt? territorio”.

