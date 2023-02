L’Aquila, Assessore Cucchiarella: Progetto Guida la tua vita, controlli della Polizia Municipale per disincentivare uso alcol e droghe tra automobilisti

- Advertisement -

“Le donne e gli uomini del Comando di Polizia Municipale dell’Aquila saranno impegnati nel corso dei prossimi mesi in una serie di controlli mirati a disincentivare l’uso di alcool e droga tra gli automobilisti – precisa il comunicato. ? quanto comunica l’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “il dispositivo fa parte del progetto “Guida la tua vita”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ideato dal Settore Aq Progetti Speciali – precisa il comunicato. Anche quest’anno ci sar? l’impegno della Polizia Municipale, volto a scoraggiare i troppo frequenti episodi di abuso di alcool e sostanze stupefacenti che coinvolgono le persone alla guida”.

Continua l’assessore: “A questa attivit? sono affiancate una serie di iniziative di prevenzione portate avanti dalla Prefettura, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dall’Universit? dell’Aquila e dalla ASL 1. Sono certa che l’impegno congiunto di tutte le forze in campo porter? risultati importanti per il nostro territorio e far? da deterrente ai comportamenti, a volte sconsiderati, di giovani e meno giovani che potrebbero essere potenziali causa di incidenti”, conclude la nota – si legge sul sito web ufficiale.

