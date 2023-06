L’Aquila, Attribuzione di contributi straordinari per la 729° edizione della Perdonanza Celestiniana

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

In vista delle celebrazioni per la 729^ Perdonanza Celestiniana, l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per favorire la promozione e il sostegno economico ad associazioni ed enti senza scopo di lucro e per agevolare la programmazione degli eventi e il procedimento per il riconoscimento e la successiva assegnazione dei contributi straordinari, fermo restando le norme e i criteri previsti dal “Regolamento comunale per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune alle attivit? culturali”.

In tal senso, Enti Pubblici, Associazioni, Comitati e Organismi, senza scopo di lucro, con sede nel Comune dell’Aquila, o con sede in altri Comuni, che intendano organizzare spettacoli ed eventi relativi al tema della Perdonanza, da svolgersi nella citt? dell’Aquila, (ivi includendo le frazioni), nel mese di agosto 2023, sono invitati a presentare proposte, da far pervenire entro e non oltre il 24 luglio 2023, onde agevolare le procedure di attribuzione delle provvidenze economiche, presentando istanza di contributo straordinario, ai sensi dell’art. 10.3 del suddetto Regolamento –

Si rammenta che le istanze, ai sensi dell’art 10.2 del richiamato Regolamento, devono pervenire almeno 30 giorni prima dell’evento proposto, a pena esclusione delle medesime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Tali proposte culturali potranno confluire in un pi? ampio calendario di eventi, comprensivo di ulteriori manifestazioni, per la promozione delle suddette celebrazioni.

Per consultare il bando e la modulistica visita il link:

Comune dell’Aquila – Presentazione di istanze per l’attribuzione di contributi straordinari per la 729? edizione della perdonanza celestiniana

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it