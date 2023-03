L’Aquila, Bilancio di previsione 2023-2025, 15 e 17 marzo Consiglio comunale

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi mercoled? 15 marzo in prima convocazione e venerd? 17 marzo in seconda, alle 9, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’Aula esaminer? il Documento unico di programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. In precedenza, il Consiglio sar? chiamato ad approvare gli atti propedeutici, vale a dire il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari; la verifica di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivit? produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in propriet? o in diritto di superficie; il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie; le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu e Tari); le aliquote e le detrazioni imu per l’anno in corso; il dup e il bilancio di previsione 2023-2025 dell’istituzione Centro servizi anziani.

Questi provvedimenti hanno gi? avuto il parere favorevole della prima commissione consiliare (Bilancio e Programmazione), mentre quelli relativi a dup e bilancio del Comune passeranno al vaglio della quinta commissione (Garanzia e Controllo) luned? 13 marzo, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia).

