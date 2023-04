L’Aquila, Calcio: L’Aquila 1927 femminile promossa in serie C, le congratulazioni del sindaco Biondi

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Una vittoria che suggella un anno da incorniciare per il calcio aquilano”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato il successo della formazione femminile dell’Aquila 1927 nel campionato di Eccellenza che ? valso la promozione in serie C.

“Mai prima d’ora le nostre ragazze avevano raggiunto un traguardo cos? prestigioso, come la terza serie nazionale, al termine di un campionato dominato e che gi? nel mese di marzo le aveva portate alla conquista della Coppa Italia di Eccellenza – viene evidenziato sul sito web. Vittorie frutto di una grandissima ed encomiabile passione, lavoro costante e preparazione che rendono giustizia al lavoro svolto sul campo dall’allenatrice Maria La Civita e dalle atlete – A loro, allo staff tecnico e dirigenziale, giungano vive congratulazioni da parte della Municipalit? aquilana e del sottoscritto”.

