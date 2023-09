L’Aquila, Cambiamenti climatici: L’Aquila tra le 40 città europee del programma NetZeroCities

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Procede con successo il percorso del Comune dell’Aquila nella lotta ai cambiamenti climatici.

La Commissione Europea ha annunciato che la citt? dell’Aquila ? stata selezionata tra le 40 citt? europee che parteciperanno al programma di gemellaggio NetZeroCities della missione dell’UE “100 citt? intelligenti e neutrali dal punto di vista climatico entro il 2030″ e si unir? quindi alla rete di citt? impegnate nella Missione dell’UE per rendere pi? di 100 citt? climaticamente neutre entro il 2030.

“Un altro importante traguardo raggiunto – cos? spiega l’assessore alla Transizione ecologica, Fabrizio Taranta – Sar? molto importante per L’Aquila partecipare a questo progetto, con la possibilit? di confronto di apprendimento e anche di scambio riguardo le buone prassi con la citt? gemellata di Drammen su temi come il clima e la lotta ai cambiamenti climatici”.

Il programma di gemellaggio NetZeroCities rappresenta uno sforzo per garantire che i progressi sul clima abbiano un effetto a catena, con il successo in una citt? che apre la strada ad altre che seguiranno – recita il testo pubblicato online. Le Twin Cities sono state abbinate a Pilot Cities sulla base di sfide comuni, obiettivi in termini di riduzione delle emissioni e altri tratti condivisi, ponendo la co-creazione e lo scambio al centro di un gruppo crescente di citt? motivate ad intraprendere azioni pratiche per affrontare la crisi climatica – si apprende dal portale web ufficiale.

Citt? gemelle e citt? pilota sono state abbinate con un focus tematico simile nella realizzazione della neutralit? climatica, per modellare attivamente lo sviluppo reciproco attraverso lo scambio di conoscenze e la risoluzione collaborativa dei problemi – precisa la nota online. La costruzione delle relazioni e l’esperienza di apprendimento reciproco sono al centro dello scambio – recita il testo pubblicato online. Al completamento del ciclo di apprendimento, le Twin Cities incorporeranno gli apprendimenti rilevanti dalle attivit? pilota nelle loro realt? territoriali.

L’Aquila, sola citt? in Italia insieme a Genova, intraprender? cos? un percorso di approfondimento di venti mesi, durante il quale verr? favorito lo scambio di conoscenze e buone pratiche con la Citt? Pilota di Drammen (Norvegia) con l’aiuto di workshop, incontri online e visite in loco – riporta testualmente l’articolo online. In questo periodo potr? vedere da vicino le attivit? della Citt? Pilota e avr? accesso al supporto di professionisti ed esperti di livello mondiale che la aiuteranno a raggiungere i propri obiettivi.

“Questa importante vittoria si unisce alle attivit? gi? intraprese anche nell’ambito della Missione Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici” conclude l’assessore Taranta – viene evidenziato sul sito web.

