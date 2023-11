L’Aquila, Campionati italiani Gruppi Sportivi Polizia Municipale, nella Mountain Bike tanti successi per la P. M. dell’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Pioggia di medaglie per gli atleti della Polizia Municipale dell’Aquila nel corso dei campionati italiani Aspmi (Associazione delle Polizie municipali d’Italia) di Mountain Bike, che si sono svolti nel capoluogo abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Valentina Lolli ha vinto il titolo tricolore assoluto donne e la medaglia d’oro nella categoria Master Woman 1. Argento invece per Daniele Napoleoni nella M2 e, a completare il successo di donne e uomini della Polizia municipale aquilana, ? arrivato anche l’argento di Rudi Facchini nella categoria M4. Ottime anche le performance di Fabrizio Pupi, quinto nella categoria M6, e di Antonello Panepucci, sesto nella stessa categoria – si apprende dal portale web ufficiale.

Il Gruppo sportivo ha inteso ringraziare l’artista Giancarlo Ciccozzi, che ha donato un’opera di dimensioni 70X90cm (tecnica mista su tela), intitolata “Motus”.

L’importante manifestazione ha acquisito ormai da tempo una reale dimensione nazionale, nella quale confluisce il ricco tessuto di base costituito da numerosi atleti in rappresentanza di molti Gruppi Sportivi e Comandi di Polizie Municipali e Locali di tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale.

In particolare, il campionato Italiano di Mountain Bike ? ormai stabilmente parte del Calendario nazionale Aspmi e l’edizione 2023 ha acquistato un rilievo ulteriore non solo per la scelta che ha premiato L’Aquila, ma perch? in tale decisione ha rivissuto lo spirito di solidariet? che numerosissime Polizia Municipali e Locali manifestarono per lunghi mesi dopo il terremoto – riporta testualmente l’articolo online.

La fraterna vicinanza alla popolazione aquilana si manifest? nel loro servizio svolto in condizioni molto difficili, nei contingenti che si alternarono regolarmente, nello spirito di sacrificio con il quale si affrontarono i disagi della permanenza in un territorio cos? provato, nel prezioso sostegno che fu offerto al lavoro quotidiano della nostra struttura – viene evidenziato sul sito web.

