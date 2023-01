L’Aquila, Cantiere Castel Camponeschi, consegnati i lavori a Prata. Biondi: “In questa opera le prerogative e l’impegno di tutto il Cratere”.

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“L’apertura di questo cantiere ha un valore simbolico oltre che concreto – recita il testo pubblicato online. ? un intervento straordinario, a beneficio dell’intero territorio, frutto di una strategia condivisa e collaborativa tra comune capoluogo e comuni del Cratere, e per cui mi sono personalmente speso in seno alla cabina di regia del fondo complementare al Pnrr per le aree sisma – Insieme agli altri sindaci del territorio, infatti, abbiamo voluto che questa opera non ricadesse nell’assegnazione prevista sui singoli comuni, ma che fosse piuttosto intesa come di punta, rappresentante l’unitariet? del comprensorio plasticamente interpretata da Castel Camponeschi – Abbiamo precisamente scelto che una parte delle risorse, destinate inizialmente al capoluogo, convergessero su questo bene, con uno spirito di apertura nuovo rispetto al passato – L’Aquila, infatti, esiste in virt? dei suoi borghi e viceversa – viene evidenziato sul sito web. Il complesso medievale di Castel Camponeschi, opera tra le pi? belle del nostro paesaggio, potr? finalmente diventare un attrattore culturale per il turismo internazionale e tutte le aree interne aquilane ne riceveranno vantaggio”, lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine della cerimonia di inaugurazione del cantiere per il recupero del complesso medievale di Castel Camponeschi, che si ? tenuta questa mattina a Prata D’Ansidonia – L’intervento, attuato dal Consiglio regionale, ? finanziato con 3 milioni di euro del fondo complementare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

