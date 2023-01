L’Aquila, Capitale della cultura 2025: Pescina tra le dieci finaliste, le congratulazioni del sindaco

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Una bellissima notizia, che premia un grande lavoro di squadra e testimonia le potenzialit? e le capacit? esistenti nelle aree interne della nostra regione”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato l’annuncio dell’ingresso della citt? di Pescina nel novero delle dieci finaliste a Capitale Italiana della cultura 2025. “Intendo congratularmi, a nome della Municipalit? e a titolo personale, con gli amici Mirko Zauri e Luigi Soricone, rispettivamente sindaco e vice sindaco, e l’amministrazione pescinese tutta per questo prestigioso traguardo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il legame tra la nostra comunit? e quella del centro marsicano ? molto forte, cristallizzato nelle pagine dell’Avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, ispirato dalla figura del nostro compatrono San Pietro Celestino, e messo in scena gi? nel 1969 dall’allora Teatro Stabile dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Ben conosciamo, per aver raggiunto il medesimo obiettivo nel 2021, l’importanza di poter contare sul pi? ampio sostegno per vincere una sfida cos? affascinante e, pertanto, quindi rivolgo i migliori auguri in vista delle audizioni pubbliche del 20 e 21 marzo prossimi, nel corso delle quali la Giuria decreter? il vincitore – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Aquila tifer? per Pescina”.

