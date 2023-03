L’Aquila, Cartelle esattoriali bolli auto, seduta della prima commissione consiliare

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Bilancio e Programmazione, si riunir? gioved? 30 marzo, alle 15 in prima e alle 15,30 in seconda convocazione, nella sala Cicerone della Presidenza del Consiglio comunale in via FIlomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini – All’ordine del giorno, l’audizione della Regione Abruzzo in merito alle cartelle esattoriali relative ai bolli auto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it