L’Aquila, Cedimento del terreno nei pressi dell’Aquila Est, intervento degli addetti comunali

Un tratto della strada statale 17 bis, nei pressi dell’uscita dell’Aquila est in direzione della citt?, ha sub?to un improvviso cedimento franoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul posto sono tempestivamente intervenuti due tecnici e otto operai del settore Opere pubbliche del Comune, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la circolazione, allestendo delle transenne e installando un semaforo per gestire il senso unico alternato – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime saranno condotti dei rilievi per verificare la situazione e le cause che hanno provocato il cedimento, allo scopo di ripristinare il manto stradale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

