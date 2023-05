L’Aquila, Cerimonia di intitolazione del giardino di Sant’Antonio al Giusto Mario De Nardis

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Si ? svolta oggi, presso l’area verde del quartiere residenziale di Sant’Antonio, la cerimonia per l’intitolazione del giardino a Mario De Nardis, gi? insignito, nel 2022, dallo Yad Vashem, l’Ente preposto per la Memoria, della pi? alta onorificenza civile di Giusto tra le Nazioni, per aver salvato la vita di oltre 450 persone dal regime nazista –

Mario De Nardis, funzionario capo della Questura dell’Aquila durante la Seconda Guerra Mondiale, nel corso della sua carriera gloriosa fu responsabile degli ebrei internati nell’aquilano e si adoper? per proteggere le famiglie Billig, Fleischmann e Dagan, dai rastrellamenti delle truppe naziste in Abruzzo salvandole dalla deportazione nei campi di sterminio – riporta testualmente l’articolo online.

A rievocare i fatti storici, nell’emozione collettiva degli invitati alla cerimonia, i racconti di Yaakov, figlio del sopravvissuto Manfred Billig, e dei pronipoti di De Nardis, Lorenzo Ferrante e Davide Pitone – si apprende dalla nota stampa.

Le famiglie internate a Navelli, nel 1944, vennero allertate da De Nardis del pericolo imminente di deportazione in Polonia – si apprende dal portale web ufficiale. Incitandole a scappare e aiutandole a trovare rifugio nel villaggio di Carapelle Calvisio, il funzionario si assicur? che le famiglie ebree potessero sfuggire alle persecuzioni – precisa il comunicato. Nel borgo aquilano, inoltre, i fuggiaschi poterono contare anche sulla preziosa collaborazione dell’allora podest? di Carapelle Calvisio, Pancrazio De Lauretis, anche lui riconosciuto Giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem, che procur? documenti italiani contraffatti necessari alla salvezza – viene evidenziato sul sito web.

“Abbiamo scelto di posizionare la targa in memoria del nostro concittadino De Nardis, tra i 700 italiani riconosciuti Giusti fra le nazioni, nel luogo dove sorger? il quartier generale del Centro nazionale del Servizio Civile universale i cui volontari potranno usufruire degli alloggi antisismici realizzati dopo il terremoto del 2009. La rigenerazione urbana del complesso e il trasferimento della memoria ai tanti giovani che popoleranno il quartiere assumono cos? un valore ancora pi? profondo”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presente alla cerimonia di commemorazione –

“Mario De Nardis, con il suo atto di coraggio, non solo ha salvato delle vite in pericolo, ma ha garantito l’esistenza di intere generazioni che, senza il suo intervento, non sarebbero potute essere qui con noi oggi – precisa il comunicato. Questo giardino, con la storia che porta incisa nella targa che gli d? nome, pu? essere uno dei luoghi sui quali edificare il nostro futuro” ha sottolineato l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar, nel corso del suo intervento –

Hanno inoltre preso parte alla cerimonia Yaakov Billig, rappresentante di una delle famiglie sopravvissute, la figlia Anna e i pronipoti del Giusto De Nardis, Lorenzo Ferrante e Davide Pitone, gli assessori comunali alla Mobilit?, Paola Giuliani, e allo Sport e Opere Pubbliche, Vito Colonna, due scolaresche del Liceo Scientifico Bafile e della scuola elementare Giovanni XXIII, il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, il Questore, Enrico De Simone, e le principali autorit? locali – precisa il comunicato. Al termine della cerimonia, l’ambasciatore ha visitato Palazzo Margherita e il museo Maxxi, accompagnato dal vicesindaco, Raffaele Daniele, e dall’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it