L’Aquila, Chiusa al transito sia veicolare che pedonale di Via Camponeschi per lavori urgenti Gran Sasso Acqua

“Il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 408/T del 14.10.2023, all’interno della quale viene riportata la chiusura al transito sia veicolare che pedonale di Via Camponeschi”.

? quanto si legge in una nota trasmessa dall’Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella che spiega: “al fine di permettere alla Gran Sasso Acqua di intervenire sull’ostruzione di un collettore fognario e ripristinare, quindi, il corretto deflusso delle acque di fognatura, ? stato necessario chiudere al traffico Via Camponeschi nel tratto compreso tra il civico 49 e l’intersezione con via Sallustio”.

“Per consentire di portare a termine i lavori,” continua l’Assessore Cucchiarella, “si ? reso necessario occupare anche parte di via Sallustio, in coincidenza con l’intersezione con via Camponeschi, pertanto la circolazione, in questo tratto della stessa via Sallustio, sar? consentita su una sola carreggiata con un senso unico alternato e regolamentata da movieri – ? stato poi invertito il senso di marcia di via Andrea Bafile nel tratto compreso tra Piazza Santa Margherita e via Accursio, in direzione Corso Principe Umberto”.

“Al momento,” conclude la nota, “non abbiamo contezza della durata dei lavori, pertanto non ? stato stabilito un termine alla validit? dell’ordinanza e invitiamo automobilisti e cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si auspica, comunque, che le urgenti e improrogabili lavorazioni possano terminare in breve tempo, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla comunit?”.

