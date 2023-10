L’Aquila, cimiteri: interventi per oltre 22 milioni di euro. Pronta l’edicola funeraria di San Giuseppe dei Minimi nel cimitero monumentale

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Superano i 22 milioni di euro gli investimenti per gli interventi realizzati dall’amministrazione comunale e da completare sui cimiteri del territorio dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e gli assessori alla Ricostruzione pubblica, il vicesindaco Raffaele Daniele, e all’Ambiente e Gestione dei cimiteri, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale. I lavori realizzati, progettati o programmati, infatti, sono stati predisposti dai settori della Ricostruzione pubblica (destinataria dei fondi Cipe e Cipess per lo pi? per i recuperi di loculari e strutture annesse danneggiate dal sisma del 2009) e Ambiente e Transizione ecologica (che si ? occupata in gran parte dei casi delle manutenzioni), che hanno elaborato un monitoraggio sulle attivit? condotte o in corso –

Nel cimitero dell’Aquila ? stato completato, ed ? in fase di collaudo, il lavoro di riparazione dell’edicola funeraria di San Giuseppe dei Minimi, dove sono tumulati i resti mortali di 250 defunti, e sono in corso le opere di ristrutturazione dell’edificio monumentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, per quanto riguarda le nuove costruzioni, a fine gennaio ? prevista l’ultimazione di un complesso con 120 nuovi loculi.

Una parte consistente degli investimenti riguarda la demolizione e ricostruzione del complesso del Nove Martiri (? gi? stato approvato il progetto di fattibilit? tecnica ed economica) e la realizzazione di un nuovo loculario da 2.760 defunti (corredato del progetto definitivo); interventi per i quali ? stato chiesto un finanziamento aggiuntivo al Cipess. ? prevista inoltre – il documento di introduzione alla progettazione per la richiesta di sostegno economico allo stesso Cipess ? gi? stato predisposto – la riparazione del muro di cinta del complesso – riporta testualmente l’articolo online. Con interventi quali il miglioramento sismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento delle pavimentazioni e la sistemazione di pavimentazioni, si ? proceduto a incrementare, inoltre, la manutenzione – si apprende dalla nota stampa.

In ambito territoriale, sono stati portati a termine i lavori per la ricostruzione delle camere mortuarie nei cimiteri di Pianola e Camarda (dove sono stati completati nuovi loculi), mentre ? prossima alla conclusione l’opera di ricostruzione della cappella ossario in quello di Sassa – A Roio gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza del piazzale e la costruzione di nuovi loculari, per i quali manca solo l’approvazione dello stato finale dei lavori – precisa la nota online. Stanno inoltre per essere consegnati i progetti, anche ai fini dell’ottenimento di finanziamenti Cipess, per demolizioni e ricostruzioni di alcuni edifici e per il recupero della cinta muraria – si legge sul sito web ufficiale. Progetti pronti anche per i lavori di sostituzione edilizia ad Arischia e ad Assergi – aggiunge la nota pubblicata. Terminata la costruzione di 240 loculi a Paganica e l’ampliamento dei cimiteri di Filetto e Santi di Preturo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nuovi loculi sono stati progettati o in corso di progettazione anche a Bagno e Genzano di Sassa – viene evidenziato sul sito web.

“Non vanno trascurati – hanno commentato il sindaco Biondi, il vicesindaco Daniele e l’assessore Taranta – gli interventi di ordinaria e continua manutenzione che i nostri uffici eseguono in tutti i cimiteri del territorio comunale, sia nel capoluogo che nelle frazioni – La difficolt? pi? grande che si incontra in questo settore sta proprio nel numero elevato di complessi cimiteriali che devono essere attenzionati, venti in tutto – recita il testo pubblicato online. Nonostante questo, l’attivit? dell’amministrazione comunale ? stata mirata a produrre progetti credibili che hanno ottenuto e otterranno dei finanziamenti statali, per portare a termine questa significativa operazione, con attenzione verso tutto il territorio comunale”.

“? inoltre importante – hanno concluso Biondi, Daniele e Taranta – il recente affidamento alla societ? controllata Asm dei servizi cimiteriali, che, secondo la nostra visione, assicurer? una migliore funzionalit? delle strutture, anche sotto il profilo della gestione e dei controlli”.

