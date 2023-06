L’Aquila, Completato il restauro del monumento ai caduti di Gignano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Con la riqualificazione del monumento ai caduti di Gignano e dell’area che lo ospita, prosegue il programma di manutenzione e restauro dei monumenti ai caduti di tutte le guerre collocati sul territorio comunale e avviato nel 2021 dall’Assessorato al Patrimonio del Comune di L’Aquila –

La necessit? di questo tipo di intervento ? stata fortemente voluta e viene tutt’ora seguita personalmente dall’Assessore Vito Colonna, cha ha disposto per la prima volta un censimento per stabilire lo stato di conservazione dei monumenti e valutare le forme pi? appropriate di intervento per la manutenzione ordinaria, ma soprattutto quella straordinaria, che ha gi? permesso la riqualificazione dei monumenti collocati a San Vittorino, San Giacomo e Camarda – si apprende dal portale web ufficiale.

“La cura dei monumenti ? atto di rispetto, assolutamente necessario per la conservazione della memoria di chi ha dato la vita per la patria – ha dichiarato l’Assessore Colonna – mi preme ribadire che non ? retorica fine a se stessa, perch? sono fermamente convinto che i nostri giovani abbiano bisogno di esempi virtuosi, per se stessi e per il progresso morale e civile dell’intera societ? che un giorno sar? affidata alla loro cura – viene evidenziato sul sito web. E’ anche grazie a quel sacrificio che oggi ? possibile godere di maggiori diritti e libert?, e chi lo dimentica ? colpevolmente condannato a perdere entrambi”.

La cerimonia di riconsegna del monumento ai caduti di Gignano, che sar? valorizzato con una nuova installazione artistica in bronzo, si terr? alle ore 18.30 di gioved? 29 giugno 2023 presso il piazzale antistante la chiesa di S. Maria in Gignano –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it