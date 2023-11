L’Aquila – Comunicato stampa su modifica viabilità su via XX Settembre (zona ex banca Fucino)

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Restringimento di carreggiata su Via XX Settembre nella giornata di sabato 18 novembre

“Per favorire i lavori della ricostruzione post-sisma si rende necessario modificare la viabilit? di via XX Settembre dalle ore 8 alle ore 17 di sabato 18 Novembre” ? quanto si legge in una nota diffusa dall’assessore alla Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “il Comando di Polizia Municipale ha redatto l’ordinanza numero 448 del 6.11.2023 all’interno della quale viene disciplinata la modifica della viabilit? di via XX Settembre per favorire i lavori finalizzati alla realizzazione della gettata di calcestruzzo presso il palazzo dell’ex Banca del Fucino – riporta testualmente l’articolo online. Il restringimento della carreggiata inizier? in corrispondenza di Largo Corsica e avr? la lunghezza di 30 metri in direzione tribunale, per consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Il traffico sar? regolato da movieri per consentire il doppio senso di circolazione per la durata dell’intera lavorazione – Invitiamo gli automobilisti a prestare attenzione soprattutto considerata la presenza dell’impianto semaforico situato pi? a valle rispetto alla riduzione di carreggiata in corrispondenza dell’ex istituto bancario” Conclude l’assessore Cucchiarella –

