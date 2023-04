L’Aquila, Consiglio comunale, accettata la donazione di un’area a San Giuliano per intervento Pnrr

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani all’unanimit? l’accettazione della donazione dell’area antistante la fontana dei Patitucci, situata tra via San Giuliano e via Madonna Fore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su tale zona, la giunta comunale ha individuato un intervento di riconfigurazione architettonica, nel quadro del fondo complementare per le aree sisma 2019 e 2016 del Pnrr, dell’importo di un milione di euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

Via libera anche all’adeguamento cartografico di un immobile a Paganica e al cambio di destinazione d’uso, da direzionale a socio-sanitario, di alcuni locali a servizio di un centro diagnostico all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Cambio di destinazione da direzionale a residenza sanitaria assistenziale, in questo caso per effetto della rotazione delle aree per attrezzature generali prevista dalle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore, anche per un immobile in via Antica Arischia, nel quartiere di Pettino – recita il testo pubblicato online.

L’Aula ha inoltre approvato un ordine del giorno – primo firmatario, Daniele Ferella (Lega Salvini Abruzzo), con un emendamento proposto da Massimo Scimia (Il Passo Possibile), sottoscritto dai proponenti – per contrastare la direttiva dell’Unione Europea che impone l’obbligo di prestazione energetica di livello E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali – precisa la nota online. Il documento parte dalla considerazione che “Bruxelles dimostra di non conoscere le diversit? che caratterizzano gli Stati membri”, soprattutto per quanto attiene “le particolarit? dell’edilizia urbanistica italiana e il patrimonio immobiliare italiano” e dalla circostanza che “imporre dall’alto e in maniera indistinta l’efficientamento energetico significa gravare i cittadini di un ingiustificato esborso economico che si sommerebbe al gi? complesso periodo di crisi, derivante dal covid e dal caro energia”. Di qui, la richiesta al sindaco e alla giunta “di attivarsi presso il Governo, al fine di impedire la presentazione e l’approvazione della direttiva in questione, evidenziando il proprio contrasto alla stessa cos? come prevista, chiedendo altres?, da parte della Commissione Europea, il finanziamento diretto dei lavori necessari al raggiungimento dello scopo”.

