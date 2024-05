L’Aquila, Consiglio comunale aperto sul Centro turistico del Gran Sasso, approvato odg congiunto

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato oggi un ordine del giorno congiunto sul Centro turistico del Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il documento prevede, tra l’altro, di “continuare a garantire con tempestivit?, come finora attuato con tempestivit? in questa particolare fase straordinaria, gli interventi necessari per mantenere l’equilibrio finanziario e di cassa” e di “assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori a tempo indeterminato, prevedendo anche l’assegnazione di mansioni alternative rispetto a quelle attualmente definite dal contratto, in accordo con i singoli lavoratori e le sigle sindacali, attivando ove necessario le procedure relative al Fondo Bilaterale del Trasporto con turnazioni per una parte del monte ore mensile”.L’ordine del giorno – la cui versione completa ? allegata – ha preso il posto di precedenti documenti predisposti dalle varie forze consiliari, ? stato votato all’unanimit? ed ? stato sottoscritto da esponenti di tutti i gruppi presenti in Aula (Fdi, Lega, L’Aquila Futura, Civici e Indipendenti per Biondi sindaco-L’Aquila al centro, Forza Italia, Udc Gruppo misto, Pd, Il Passo possibile, Azione, L’Aquila nuova, L’Aquila coraggiosa).L’assemblea odierna – convocata sul tema “Criticit? del Centro turistico del Gran Sasso e dell’impianto funiviario del Gran Sasso d’Italia” – si ? svolta con la formula della seduta aperta e, per questo, sono stati invitati a partecipare anche rappresentanti istituzionali, sindacali e delle organizzazioni interessate alle problematiche della societ? partecipata in questione e del turismo in generale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare, sono intervenuti in Aula, prima del dibattito tra i consiglieri, cui ha preso parte anche il sindaco, Maria Buontempo (Conflavoro turismo), Massimo Lombardo (responsabile per L’Aquila di Federterziario), Andrea Tucceri (Cgil), Roberto Bussolotti (Ugl), Tommaso Navarra (Presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga), Dino Pignatelli (amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso) e Pier Paolo Grassi (direttore d’esercizio del Centro Turistico).La registrazione integrale della seduta pu? essere vista sulla pagina youtube del Comune, a questo indirizzohttps://www.youtube – si apprende dalla nota stampa. com/watch?v=tcBM2gQCi1k

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it