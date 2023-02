L’Aquila, Consiglio comunale, approva la cessione di immobili per la nuova caserma dei carabinieri a Paganica. Via libera a ordine del giorno per gli aiuti alle zone di Turchia e Siria colpite dal terremoto

- Advertisement -

Il Comune dell’Aquila ceder? all’Agenzia del demanio un fabbricato e delle aree a Paganica, per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri – Lo ha deciso oggi il Consiglio comunale, approvando la delibera con cui viene formalizzato il trasferimento gratuito degli immobili.

L’assembla ha inoltre espresso parere favorevole, richiesto dalla Regione, per il mutamento di destinazione d’uso e la vendita di terreni a Tempera e ha dato il via libera alla concessione in diritto di superficie di un’area nel quartiere di San Sito per l’allestimento di una cabina elettrica – si apprende dal portale web ufficiale.

Approvati inoltre due ordini del giorno – riporta testualmente l’articolo online. Con il primo (a firma di Stefano Palumbo, Pd), il Consiglio comunale ha espresso la volont? di aderire al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, iniziativa del Parlamento Europeo che ha l’obiettivo di costruire una rete tra gli Stati membri, composta da rappresentanti eletti a livello locale, il cui compito sar? quello di incrementare la conoscenza dell’Europa nei territori di riferimento – riporta testualmente l’articolo online.

L’altro ordine del giorno (Livio Vittorini, Fdi, e altri) impegna il sindaco ad aprire un conto corrente vincolato, per raccogliere risorse da destinare prioritariamente a bambine e bambini che sono rimasti orfani in seguito al sisma che ha colpito Turchia e Siria – viene evidenziato sul sito web. Il documento inoltre invita, anche avvalendosi dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, a costituire una delegazione comunale da inviare nelle zone colpite dal terremoto, per valutare – d’intesa con le autorit? locali e gli organismi internazionali – la messa a disposizione delle competenze e di strumentazioni utili ai fini dei processi di ricostruzione – L’ordine del giorno infine prevede anche la possibilit? di istituire accordi con le autorit? locali e gli organismi internazionali, per formare quelle risorse umane che saranno coinvolte nella ricostruzione dei territori devastati dal terremoto –

