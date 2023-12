L’Aquila, Consiglio comunale – approvato il bilancio di previsione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Consiglio comunale, via libera al bilancio di previsione 2024-2026

Dal 2026 contributo statale fisso di 10 milioni di euro

Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato oggi il bilancio di previsione 2024-2026. Lo strumento finanziario prevede un movimento complessivo su triennio di circa 600 milioni di euro, in entrata e uscita, di cui 229 milioni di euro per l’annualit? 2024. La previsione del risultato di gestione al 31 dicembre di quest’anno ? di circa 18 milioni di euro – Il piano triennale delle opere pubbliche ammonta a quasi 208 milioni di euro, mentre per i servizi a domanda individuale (mensa e trasporto scolastico, pre e interscuola, e cos? via) l’amministrazione comunale interverr? per la copertura dei servizi stessi con circa 7 milioni di euro – recita il testo pubblicato online.

“Profonda soddisfazione” ? stata espressa dall’assessore alle politiche finanziarie del Comune, il vicesindaco Raffaele Daniele, che ha sottolineato come il bilancio sia ulteriormente arricchito dei 10 milioni di euro provenienti assegnati a valere sul fondo complementare del Pnrr delle aree sima del 2009 e del 2016, per i quattro progetti che hanno avuto il pieno assenso della cabina di regia – viene evidenziato sul sito web. “Inoltre – ha aggiunto – dal 2026 il Comune beneficer? di un contributo statale fisso, ordinario e non pi? straordinario, di 10 milioni di euro per le spese che continueremo a sostenere per le necessit? legate al post sisma – Rivolgo un ringraziamento al sindaco per l’ottimo lavoro consistito nell’interlocuzione costante ed efficace con il Governo, che ha determinato un flusso importante di denaro – dieci milioni di euro non sono pochi – di cui il nostro territorio beneficer? per sempre”.

“Oggi abbiamo ottenuto un risultato straordinario – ha aggiunto il vicesindaco Daniele – perch? siamo riusciti a centrare l’obiettivo di approvare il bilancio di previsione 2024-2026 pi? di dieci giorni prima della scadenza, senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo vuol dire fornire stanziamenti certi, credibilit? nelle attivit? da compiere per effetto di una copertura finanziaria gi? acclarata e garanzia che le azioni da compiere saranno portate a termine, essendo sorrette da fondi assicurati – precisa la nota online. Senza considerare che tale traguardo ? stato raggiunto, significativamente, proprio nel giorno in cui il Consiglio comunale ? tornato a riunirsi a palazzo Margherita dopo 14 anni e mezzo”.

A favore del provvedimento hanno votato 19 consiglieri (Fdi, Fi, L’Aquila Futura, Lega, Civici e Indipendenti-L’Aquila al centro, Udc), 9 i voti contrari (Pd, Il Passo possibile, L’Aquila coraggiosa, 99 L’Aquila, L’Aquila nuova)

Il Consiglio aveva in precedenza approvato il beneficio, anche per il 2024, della riduzione tari del 50% per gli esercizi commerciali della citt? e delle frazioni, interessati dai cantieri per la ricostruzione e la riqualificazione del territorio –

L’Aula ha anche approvato, tra gli altri documenti propedeutici al bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni imu per il 2024, il documento unico di programmazione (dup) dell’istituzione centro servizi anziani e del Comune e il dup della Municipalit?.

Nella seduta pomeridiana, nel corso della quale sono stati discussi gli argomenti non affrontati nella seduta dello scorso 7 dicembre, andata deserta per mancanza del numero legale, ? stato approvato, tra l’altro, il progetto definitivo e la variante al piano regolatore per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Sassa – si apprende dal portale web ufficiale.

