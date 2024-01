L’Aquila, Consiglio comunale e commissioni consiliari, le prossime sedute

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 22 febbraio, alle 9, in prima convocazione, nella sala consiliare di Palazzo Margherita – viene evidenziato sul sito web. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

All’ordine del giorno, tre delibere con cui vengono formulate le controdeduzioni e approvate in via definitiva le riclassificazioni urbanistiche ricomprese tra il perimetro di duecento metri dal muro del cimitero monumentale e il limite della fascia di rispetto – riporta testualmente l’articolo online. I provvedimenti in questione rientrano nella pi? ampia riqualificazione dell’area Acquasanta-Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. In discussione anche la dichiarazione di efficacia della variante al Prg per la realizzazione del tronco stradale che va dall’accesso ospiti dello stadio Gran Sasso-Italo Acconcia fino all’incrocio con via Lanciano, nel quadro del completamento di via Montorio al Vomano e l’acquisizione di aree al patrimonio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

All’ordine del giorno anche tre interrogazioni: Spostamento degli uffici del Tsa (Simona Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa), Reddito di cittadinanza: misure sostitutive del Comune dell’Aquila (Stefania Pezzopane, Pd), Rete sensoristica della basilica di Collemaggio (Stefano Palumbo, Pd). Presente anche un’interpellanza: Progetti in corso a Gignano (Paolo Romano, L’Aquila Nuova). Altro argomento in discussione, un ordine del giorno sul Caro libri (Pezzopane).

La prima commissione consiliare, Bilancio e Programmazione, si riunir? domani, venerd? 19 gennaio, alle 10 in prima e alle 10.30 in seconda convocazione, per discutere sul report del controllo, effettuato nell’ambito del procedimento di controllo analogo, sul Centro turistico del Gran Sasso relativo al primo semestre 2023 e sull’aggiornamento dello stato della stessa societ? partecipata dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ne d? notizia il presidente, Livio Vittorini – aggiunge la nota pubblicata. L’organismo si riunir? ulteriormente mercoled? 24 gennaio alle 11.30 e alle 12 in seconda convocazione per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare relativa all’autorizzazione ad una permuta che fa parte del progetto unitario di Santa Croce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sempre domani, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione (e comunque al termine dei lavori della prima commissione), si terr? una seduta della quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, per esaminare le questioni relative alla verifica del rispetto delle prescrizioni sul nulla osta tecnico per la riapertura al pubblico esercizio della funivia del Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo – riporta testualmente l’articolo online.

Mercoled? 24 gennaio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, si riunir? invece la terza commissione consiliare, Politiche sociali, culturali e formative – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’ordine del giorno, i Centri sociali anziani – precisa il comunicato. Lo comunica il presidente, Fabio Frullo –

La seduta della quarta commissione, Affari istituzionali e Regolamenti, ? in programma gioved? 25 gennaio, alle 9.45 in prima e alle 10 in seconda convocazione, per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al regolamento comunale per il servizio di accertamento documentale e ispezione degli impianti termici, in base a quanto stabilito dalle normative regionali – Lo fa sapere la presidente, Gloria Nardecchia – si legge sul sito web ufficiale.

Tutte le riunioni delle commissioni si terranno nella residenza municipale, Palazzo Margherita, piazza Palazzo –

