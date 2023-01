L’Aquila, Consiglio comunale e Commissioni, le prossime sedute

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 23 gennaio, alle 10, in seduta aperta, nella sala Sandro Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo, per discutere sull’argomento Disagio giovanile e movida in citt?”. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online.

La terza commissione consiliare, Politiche sociali, culturali e formative, presieduta dal consigliere Fabio Frullo, si riunir? invece marted? 17 gennaio, alle 16.30 in prima e alle 17 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia), per discutere sul seguente argomento: “Diritto allo studio: stato dell’arte dei servizi forniti dal Comune alla popolazione, compresi gli asili nido; richieste soddisfatte, risorse, tariffe, personale preposto”.

Il presidente della prima commissione (Programmazione e Bilancio), Livio Vittorini, ha invece fissato la riunione dell’organismo in questione per luned? 16 gennaio, alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione, sempre presso la sede della presidenza del Consiglio comunale di Villa Gioia, per l’esame del seguente ordine del giorno: 1) scadenza della convenzione con il Cogesa per il conferimento dei rifiuti all’impianto di Noce Mattei; 2) raccolta differenziata nel territorio comunale dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

