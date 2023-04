L’Aquila, Consiglio comunale e prima e seconda commissione, le prossime sedute

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi mercoled? 19 aprile, alle 10, nella sala Sandro Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. All’ordine del giorno, un argomento residuo di seconda convocazione, non discusso in sedute precedenti – precisa la nota online. Si tratta di un ordine del giorno relativo alle attivit? commerciali del centro storico interessate dai cantieri della ricostruzione pubblica (Paolo Romano, L’Aquila Nuova, e Lorenzo Rotellini, L’Aquila Coraggiosa).

Subito dopo, l’Assemblea entrer? in seduta di prima convocazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previste due proposte di delibere riguardanti cambi di destinazione d’uso, una da direzionale a socio sanitario per una struttura del centro storico dell’Aquila, l’altra, nell’ambito della rotazione delle aree per attrezzature generali, da direzionale a residenza sanitaria per un immobile in via Antica Arischia – viene evidenziato sul sito web. Altri due provvedimenti concernono l’adeguamento cartografico di un immobile a Paganica e l’accettazione della donazione dell’area antistante la fontana dei Patitucci tra via San Giuliano e via della Madonna Fore, interessata da un progetto di riconfigurazione architettonica nel quadro del fondo complementare del Pnrr.

L’ordine del giorno prevede anche due interrogazioni: criticit? della frazione di Onna, realizzazione del forno di Onna e del campo di calcetto (Romano) e Informagiovani (Rotellini). Gli argomenti in discussione contemplano anche tre interpellanze: Miglioramento, adeguamento e ripristino dell’area prospicente la Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio (Rotellini), Piano strategico dello sport (Gianni Padovani, 99 L’Aquila) e Costruzione scuola primaria di Pianola (Romano). Due gli ordini del giorno previsti – precisa la nota online. Uno riguarda le delegazioni comunali, con la riapertura e il potenziamento dei servizi (Elia Serpetti, Il Passo Possibile, e altri) e l’altro il Contrasto alla direttiva europea di obbligo di prestazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali (Daniele Ferella, Lega, e altri).

La donazione dell’area di San Giuliano sar? esaminata preliminarmente dalla prima (Bilancio e Programmazione) e dalla seconda commissione consiliare (Gestione del territorio), convocate dai presidenti, rispettivamente Livio Vittorini e Guglielmo Santella, per domani, marted? 18 aprile, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione (per quanto riguarda la prima commissione) e alle 14.30 in prima e alle 15 in seconda convocazione (per la seconda commissione). La prima commissione, inoltre, sar? chiamata a esprimere il parere sul rendiconto di gestione 2022 del Comune e dell’istituzione Centro servizi anziani, sugli inventari dei beni immobili e mobili e sui conti degli agenti contabili riferiti alla scorsa annualit?.

