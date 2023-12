L’Aquila, Consiglio comunale e sedute delle commissioni consiliari

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila, oltre che luned? 18 dicembre per esaminare il bilancio di previsione 2024-2026 e gli atti propedeutici al mattino, e i documenti non discussi nella seduta dello scorso 7 dicembre nel pomeriggio, si riunir? anche mercoled? 20 dicembre – All’ordine del giorno, la proposta di deliberazione concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni azionarie del Comune e l’analisi dell’assetto complessivo delle societ? in cui l’ente detiene partecipazioni dirette o indirette al 31 dicembre 2022. La seduta, che si svolger? nella Sala consiliare di Palazzo Margherita, ? fissata per le ore 10 e, qualora si dovesse svolgere la seconda convocazione per gli atti non evasi nella riunione mattutina di luned? 18 dicembre, comincer? subito dopo la stessa seconda convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

La prima commissione del Consiglio comunale, Programmazione e Bilancio, si riunir? venerd? 22 dicembre, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, per una discussione sull’ordine del giorno dei consiglieri Pezzopane (Pd), Vittorini (Fdi) e altri, riguardante “L’Aquila Capitale del Perdono, di pace e riconciliazione”, approvato dal Consiglio il 24 marzo scorso – aggiunge testualmente l’articolo online.

La seconda commissione consiliare, Gestione del territorio, si riunir? marted? 19 dicembre, alle 15.15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, e gioved? 21 dicembre, alle 11.15 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella – si legge sul sito web ufficiale. Nella prima seduta discuter? sull’ulteriore slittamento della riapertura della strada provinciale 36 nel tratto che attraversa l’abitato della frazione di Monticchio, nella seconda esaminer? il seguente argomento: Costruzione di un piano strategico comunale della viabilit? e della sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale.

Le sedute delle commissioni si svolgono tutte nella Sala delle commissioni della residenza municipale, palazzo Margherita, piazza Palazzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Infine, la seduta della quinta commissione consiliare, Garanzia e Controllo, prevista per marted? 19 dicembre, ? rinviata a data da destinarsi.

