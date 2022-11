L’Aquila, Consiglio comunale e terza commissione consiliare

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi venerd? 25 novembre, alle 10, alla sala Sandro Spagnoli di palazzo dell’Emiciclo, in prima convocazione – si apprende dalla nota stampa. L’eventuale seconda convocazione ? stata fissata per luned? 28 novembre, sempre alle 10e sempre alla sala Spagnoli – Lo rende noto il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online.

Le delibere all’ordine del giorno riguardano la quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e l’approvazione del piano sociale distrettuale d’ambito per il periodo 2023-2025.

Due gli ordini del giorno previsti – precisa il comunicato. Uno concerne il “contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere, promozione di una cultura e di un linguaggio di genere, potenziamento della rete antiviolenza esistente, reperimento di appartamenti idonei da adibire a case rifugio nella citt? capoluogo e individuazione di fondi annuali e strutturali per sostenere le attivit? del centro antiviolenza e della casa rifugio attualmente esistente” (Simona Giannangeli, L’Aquila coraggiosa). L’altro riguarda invece l’istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza stradale tra Provincia e Comune dell’Aquila, comando di polizia municipale e Ama (Stefano Palumbo, Pd).

All’ordine del giorno anche un’interrogazione su Growing Up (Stefania Pezzopane, Pd) e due interpellanze: Assegni di cura legati alla non autosufficienza per il 2022 (Paolo Romano, L’Aquila Nuova) e Lavori di ristrutturazione e recupero dell’ex dazio (Palumbo). Si discuter? anche la mozione sulla messa in sicurezza della statale 17 bis nel tratto che attraversa il centro abitato di Assergi (Alessandro Tomassoni, il Passo possibile, e altri).

La proposta di deliberazione riguardante il piano sociale distrettuale d’ambito sar? preliminarmente esaminato dalla terza commissione consiliare (Politiche sociali, culturali e formative), presieduta dal consigliere Fabio Frullo, che si riunir? domani, gioved? 24 novembre, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio (via Filomusi Guelfi, Villa Gioia), alle 9.30 in prima e alle 10 in seconda convocazione – si apprende dalla nota stampa.

