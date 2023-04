L’Aquila, Consiglio comunale, giovedì esame del rendiconto 2022

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi gioved? 27 aprile, alle 15, in prima convocazione, nella sala lignea di palazzetto dei Nobili – Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

In discussione, il rendiconto (ovverosia il bilancio consuntivo) del Comune per l’annualit? 2022. In discussione anche l’analogo strumento dell’istituzione Centro servizi anziani.

L’Aula sar? chiamata ad esaminare inoltre le proposte di deliberazione propedeutiche, vale a dire quelle riguardanti l’inventario dei beni immobili, quello dei beni mobili e i conti degli agenti contabili.

