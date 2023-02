L’Aquila, Consiglio comunale, prossima riunione mercoledì 22 febbraio

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi dopodomani, mercoled? 22 febbraio, alle 10, in seduta di prima convocazione, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo – aggiunge testualmente l’articolo online.

All’ordine del giorno, le proposte di delibere riguardanti l’accettazione di una donazione di alcuni terreni, la presa d’atto e l’autorizzazione alla permuta di alcuni alloggi nel quadro del progetti di ricostruzione di Santa Croce e del polo amministrativo di Villa Gioia, e di quello relativo a piazza della Lauretana, il mutamento di destinazione d’uso di alcuni terreni situati nel demanio di Rocca delle Vene e l’elezione di un consigliere comunale nell’assemblea dei portatori di interesse nell’ambito dell’Azienda pubblica per i servizi alla persona (Asp) della provincia dell’Aquila –

In programma anche tre interrogazioni – aggiunge la nota pubblicata. Una riguarda il pagamento delle spese legali ai familiari delle vittime del crollo dell’edificio in via Campo dei Fossa (Simona Giannangeli, gruppo L’Aquila Coraggiosa), le altre due la rimozione di un’antenna di telefonia in via Colle San Pietro (Stefano Albano, Pd, e altri) e la gestione dei rifiuti agricoli da parte del Comune (Elia Serpetti, Il Passo Possibile, e altri). Prevista anche un’interpellanza sui progetti in corso a Gignano (Paolo Romano, L’Aquila Nuova).

Tre gli ordini del giorno proposti – La condanna di ogni forma di violenza maschile contro le donne iraniane e afgane e sostegno alle loro lotte per la libert? e l’autodeterminazione (Giannangeli e altri), l’esame della situazione attuale riguardante l’intervento di ricostruzione delle reti di sottoservizi dell’Aquila (Romano) e L’Aquila capitale del perdono e di riconciliazione (Stefania Pezzopane, Pd, e altri).

