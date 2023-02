L’Aquila, Consiglio comunale, seduta aperta sulla movida e sul disagio giovanile

- Advertisement -

Impegna la giunta “ad attivare progetti educativi, formativi e sociali sul tema della povert? educativa e del contrasto alle diseguaglianze socio economiche” l’ordine del giorno approvato stamani dal Consiglio comunale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’assemblea si ? riunita in seduta aperta sull’argomento movida e disagio giovanile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il documento ? stato approvato con 17 voti a favore (dei gruppi consiliari Fdi, Fi, L’Aquila Futura, Lega, Civici e Indipendenti per Biondi, + Azione noi al centro) e 11 contrari (Pd, L’Aquila coraggiosa, Il Passo possibile, L’Aquila Nuova).

L’ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Fabio Frullo (Civici e Indipendenti per Biondi), sollecita inoltre anche altri interventi da parte della giunta comunale, tra cui l’attivazione e il potenziamento dei servizi informativi per i giovani con particolare riferimento all’accesso al lavoro, l’esecuzione di misure necessarie per la tutela collettiva degli spazi pubblici, lo svolgimento di controlli della polizia municipale per il rispetto di consumatori, esercenti e residenti e l’azione per la tutela della salute pubblica attraverso la redazione del Piano comunale di classificazione acustica e lo sviluppo delle attivit? di sorveglianza (l’ordine del giorno completo ? allegato).

In precedenza, il Consiglio aveva respinto un ordine del giorno su analogo argomento presentato dall’opposizione (primo firmatario, Alessandro Tomassoni, Il Passo Possibile).

Trattandosi di seduta aperta, erano stati invitati, tra gli altri, soggetti istituzionali, rappresentati delle categorie produttive e i comitati cittadini interessati alla problematica – Nel corso della seduta sono intervenuti il segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, Roberto Di Stefano, e il presidente dell’ordine degli Psicologi d’Abruzzo, Enrico Perilli – precisa la nota online. Hanno partecipato anche rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale –

