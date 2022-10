L’Aquila, Consiglio comunale, seduta straordinaria il 10 ottobre

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Consiglio comunale dell’Aquila si riunir? in seduta straordinaria luned? prossimo, 10 ottobre, alle 10:00, presso la sala “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo regionale in via Iacobucci – Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo –

In apertura dei lavori sono previste due interrogazioni sullo stato dell’arte degli spazi gioco comunali e su palazzo Margherita d’Austria (entrambe a firma di Stefania Pezzopane, Partito Democratico).

All’ordine del giorno l’utilizzo e la destinazione degli immobili comunali non pi? adibiti ad uso scolastico, nella frazione di Arischia – si apprende dal portale web ufficiale.

In discussione anche la mozione, a firma del consigliere Rotellini, inerente alla riqualificazione e al ripristino della tomba di Karl Heinrich Ulrichs e l’apposizione di una targa commemorativa presso il cimitero monumentale dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Il Consiglio esaminer?, infine, l’approvazione dello schema di convenzione quinquennale tra Comune e Provincia dell’Aquila per la gestione associata riguardante lo sfalcio dell’erba/ripulitura dei cigli e pertinenze di alcune strade di competenza provinciale; il parere comunale in ordine al provvedimento regionale di autorizzazione per il mutamento di destinazione ed alienazione a favore della ditta Boccabella Anita; la ristrutturazione, l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso da “artigianale” a commerciale” di un locale ubicato a Sassa – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it