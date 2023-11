L’Aquila, Consiglio comunale

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi mercoled? 15 novembre, alle 10.30, nella sala Spagnoli dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo –

All’ordine del giorno, la riduzione della Tari (la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) a beneficio delle utenze non domestiche condizionate dai lavori di riqualificazione nel centro storico – L’assemblea sar? chiamata a votare anche il nuovo regolamento di polizia mortuaria e la parte descrittiva della sezione strategica e operativa del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2024-2026.

In discussione anche la mozione di condanna della pratica del cosiddetto utero in affitto (Leonardo Scimia, Fdi, e altri). Quattro le interrogazioni previste: “Parcheggio Porta Leoni – stato dell’arte” (Iorio, Il passo possibile, e altri); “Ritardi sull’apertura del parcheggio di Porta Leoni” (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa, e altri); “Ritardi della pratica riguardante un condominio di via Antinori” (Palumbo, Pd); “Operativit? dei sottoservizi nello smart tunnel” (Padovani, 99 L’Aquila, e Verini, Azione-Noi al centro).

Due le interpellanze iscritte all’ordine del giorno – recita il testo pubblicato online. Una riguarda la tempistica della riapertura delle piscine comunali (Palumbo), l’altra la demolizione e la ricostruzione del ponte Belvedere (Romano, L’Aquila nuova).

All’attenzione dell’Aula anche tre ordini del giorno: modifica del canone patrimoniale (Romano), Parco della Luna a Collemaggio (Rotellini e Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa) e immediato cessate il fuoco, stop ai bombardamenti sulla striscia di Gaza e tutela della popolazione palestinese (Giannangeli e Rotellini).

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it