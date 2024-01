L’Aquila, Cultura: Patto locale per la lettura, pubblicato avviso pubblico sul sito del Comune

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’avviso per l’adesione al “Patto locale per la lettura” rivolto a tutti i portatori d’interesse, nonch? ai soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione di iniziative di promozione della lettura per la sua valorizzazione e diffusione – si apprende dalla nota stampa.

L’iniziativa si ? finalizzata alla promozione del libro e valorizzazione dell’esperienza della lettura – si apprende dal portale web ufficiale.

Possono presentare domanda di adesione tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti: esperienza nel settore culturale e socio-culturale; attivit? associativa espressa anche in altri settori; tutte le scuole di ordine e grado; librerie –

La manifestazione di interesse dovr? essere compilata secondo il modello allegato all’avviso presente sul portale istituzionale dell’ente, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e dovr? pervenire tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: pattoperlalettura@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it entro il prossimo 18 febbraio 2024, specificando nell’oggetto “PATTO LOCALE PER LA LETTURA 2024-2025. Disponibilit? all’adesione”.

L’avviso ? consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_524520_0_3.html

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it