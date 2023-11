L’Aquila, Donne: all’Aquila la lotta alla violenza viaggia (anche) sull’autobus – Comune promuove numero verde 1522 su mezzi trasporto pubblico, ministra Roccella a lancio iniziativa 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

All’Aquila la lotta alla violenza contro le donne viaggia (anche) sui mezzi del trasporto pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Su iniziativa dell’amministrazione comunale gli autobus dell’Ama ospiteranno la pubblicit? del 1522, il numero verde attivo 24 ore su 24 a disposizione delle vittime di violenza e stalking e delle donne in situazioni di pericolo – recita il testo pubblicato online.

La campagna di diffusione del 1522 partir? dal mese di novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma andr? avanti con cadenza periodica nei vari periodi dell’anno – recita il testo pubblicato online. “Vogliamo dare un segnale concreto e continuativo – spiega il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi -, che non si limiti a celebrare una ricorrenza simbolica – si apprende dal portale web ufficiale. I dati a livello nazionale dimostrano che quando il numero verde viene pubblicizzato le chiamate aumentano sensibilmente, a dimostrazione che di questo strumento c’? purtroppo grande bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. E il trasporto pubblico, per il carattere universale della sua utenza, si presta particolarmente a questo scopo”.

Il sindaco Biondi rende noto di aver scritto una lettera all’Anci, per condividere l’iniziativa con gli altri Comuni d’Italia in vista della pianificazione delle attivit? per la giornata dedicata alla lotta alla violenza – Il progetto, realizzato in collaborazione con il settore Trasporti e con l’Ama, fa parte del programma che l’assessorato alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila metter? in campo per il mese di novembre, e che verr? annunciato nei prossimi giorni – aggiunge la nota pubblicata. “La nostra attenzione alle donne vittime di violenza ? costante – afferma l’assessore Ersilia Lancia -. E’ importante cogliere questi momenti di sensibilizzazione per accendere i riflettori su una piaga che ci vede impegnati tutti i giorni dell’anno, in sinergia con le diverse strutture territoriali a vario titolo coinvolte e con il governo nazionale che ha dimostrato grande attenzione a questo tema”.

Per il lancio dell’iniziativa sar? presente all’Aquila la ministra per la Famiglia, la Natalit? e le Pari Opportunit? Eugenia Roccella, al cui ministero fa capo il numero verde 1522 e che ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Il governo sta lavorando molto sul fronte della lotta alla violenza – spiega Roccella -, attraverso le leggi ma anche promuovendo tutti gli strumenti di emergenza e prevenzione, perch? in questo campo la tempestivit? ? tutto e pu? salvare vite – si apprende dalla nota stampa. Ma il ruolo delle amministrazioni territoriali ? fondamentale perch? si tratta degli enti pi? vicini ai cittadini, e progetti di questo tipo ne sono la dimostrazione”.

