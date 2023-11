L’Aquila, Donne: martedì 21 lancio campagna anti-violenza con ministra Roccella, sindaco Biondi e assessore Lancia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Prender? il via marted? 21 novembre, alla presenza della ministra per la Famiglia, la Natalit? e le Pari Opportunit? Eugenia Roccella, del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dell’assessore alle Pari Opportunit? Ersilia Lancia, la campagna di diffusione del numero verde 1522, a disposizione delle donne vittime di violenza, promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico locale Ama – L’appuntamento per la giornata di marted? ? alle ore 11:15 in piazza Battaglione degli Alpini, per un incontro con gli organi di informazione alla presenza della ministra Roccella, del sindaco Biondi e dell’assessore Lancia, che subito dopo saliranno a bordo di uno degli autobus dell’Ama allestiti con la pubblicit? del 1522. La campagna prende il via in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre, “ma il progetto – spiegano il sindaco Biondi e l’assessore Lancia, che ringraziano per la collaborazione l’Ama e l’assessore ai Trasporti Paola Giuliani – prevede che la diffusione del numero verde attraverso i mezzi del trasporto pubblico sia cadenzata durante tutti i periodi dell’anno”. “Non ? solo il 25 novembre”, recita infatti il cartellone di iniziative contro la violenza promosso dal Comune dell’Aquila, “e questo ? un segnale importante – commenta la ministra Roccella – per tenere alta l’attenzione sulla violenza contro le donne al di l? della celebrazione di una data simbolica”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it