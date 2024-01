L’Aquila, Ecocalendario: disponibile versione accessibile per persone con disabilità visiva

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Continua il progetto di accessibilit? per le persone con disabilit? visiva che l’Amministrazione comunale ha iniziato lo scorso anno e finalizzato a semplificare e rendere pi? intuitivo il corretto conferimento dei rifiuti, garantendo maggiore autonomia alle persone con disabilit? visiva – si apprende dal portale web ufficiale. Anche quest’anno sar? possibile consultare e richiedere l’ecocalendario e il rifiutologo (piccolo vademecum per il corretto conferimento dei rifiuti) per la raccolta differenziata – si legge sul sito web ufficiale. Il materiale ? disponibile con la traduzione in alfabeto Braille per le persone non vedenti e ad alto contrasto cromatico e caratteri con maggiore dimensione per la lettura facilitata delle persone ipovedenti – precisa la nota online. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Ufficio del Disability Manager del Comune dell’Aquila, in stretta collaborazione e sinergia con A.S.M. e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Sar? possibile consultare il materiale in chiave accessibile sul sito dell’U.I.C.I. www.uiclaquila – viene evidenziato sul sito web. it e per chi avr? necessit? di copia cartacea, lo stesso potr? essere ritirato presso la sede U.I.C.I. L’Aquila in Via dei Colonna, n. 2.

